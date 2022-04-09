سعر الدولار في العراق الاحد 10 ابريل 2022

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، اليوم الاحد 10 أبريل/نيسان 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد، نحو 1470 دينارا للشراء، و1480 دينارا للبيع، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

وسجل الدولار في العراق، على شاشة البنك المركزي، نحو 1460 دينارا، وهو السعر الذي تشتري به البنوك الدولار.

بينما تبيع البنوك، الدولار للمواطنين، بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في محافظات العراق

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين العاصمة بغداد وباقي المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودا أو هبوطا.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في أغلب صيرفات بغداد، نحو 1470 دينارا للشراء و1480 دينارا للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 1476.25 دينار.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، لنحو 1459.67 دينار للشراء، و1459.83 دينار للبيع، بحسب موقع "أدويت" للعملات الدولية على الإنترنت.

أسعار اليورو والإسترليني اليوم مقابل الدينار العراقي

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 1583.77 دينار للشراء، و1593.64 دينار للبيع.

كما هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1903.16 دينار للشراء، و1905.98 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم مقابل الدينار العراقي

وصعد متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، نحو 389.45 دينار للشراء، و389 دينارا للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.45 دينار للشراء، و397.39 دينار للبيع.

وصعد متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4790.52 دينار للشراء، و4783.19 دينار للبيع.