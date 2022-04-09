"موفاز": الردع "الإسرائيلي" لم يعد موجوداً في جنين!!

نقلت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن وزير حرب الاحتلال الأسبق شاؤول موفاز بإصابته باحباط شديد بفعل تآكل الردع "الإسرائيلي" في مدينة جنين المحتلة .

ونقلت القناة الـ 13 العبرية، عن شاؤول موفاز وزير حرب الاحتلال السابق وقائد أركان العدو السابق قوله:"إسرائيل لن تستطيع السكوت على ما يحدث بجنين، والردع الإسرائيلي لم يعد موجوداً في جنين".

وأضاف موفاز "لا مفر من اقتحام جنين رغم التحذيرات من وقوع عدد كبير من القتلى".

وكان قد استشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين،اليوم السبت، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين خلال اقتحامها لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

جدير ذكره أنه دارت اشتباكات مسلحة عنيفة، صباح اليوم، بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول إقتحام منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية "تل ابيب" .