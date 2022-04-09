راصد جوي: كتلة هوائية باردة تؤثر على فلسطين الثلاثاء المقبل

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم السبت، أن تتأثر فلسطين يوم الثلاثاء المقبل بكتلة هوائية باردة نسبياً (غير ممطرة).

وأوضح العلامي، أن هذه الكتلة تُعتبر الأقل حرارة منذ بداية شهر رمضان المبارك .

وتوقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ، غداً الأحد 10-4-2022، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الشهر أو أقل بقليل . ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل خاصة في الجبال . ويسود جو بارد نسبي الى بارد ليلاً. الرياح تكون متقلبة الإتجاه وخفيفة اسرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الإثنين2022-04-11

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل ، وفي ساعات النهار يسود جو معتدل جداً في ساعات النهار. وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق . الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء2022-04-12

يطرأ اليوم إنخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان بحوالي خمسة درجات مئوية. ويسود جو ربيعي بارد صباحاً ومساءاً وليلاً ، ومع ساعات النهار يسود جو مائل للبرودة في الجبال ودافء في باقي المناطق. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى واعلم

الأربعاء2022-04-13

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية ، ويسود خلال ساعات النهار جو ربيعي بإمتياز في كافة المناطق، ويسود في المناطق الغورية جو حار نسبي. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.