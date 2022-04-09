الاحتلال يدعي أن الشهيد رعد حازم خطط لهجوم آخر ليلة "عيد الفصح" اليهودي

كشفت قناة "ريشت كان" العبرية، مساء اليوم السبت، أن الشهيد رعد حازم من سكان مخيم جنين، منفذ عملية ديزنغوف التي وقعت مساء الخميس وأدت لمقتل 3 "إسرائيليين"، كان يخطط لهجوم آخر.

وبحسب القناة العبرية، فإن التحقيقات تشير إلى أنه خطط للتخفي لمدة أسبوع، ويقوم بهجوم آخر في ليلة “سيدر/ عيد الفصح” اليهودي.

وتشتبه أجهزة الاستخبارات الصهيونية أن أحد أشقاء الشهيد قاده إلى "تل أبيب" لتنفيذ الهجوم.

وكان موقع واي نت العبري ذكر أمس الجمعة أن عدد الرصاصات التي كانت بحوزة الشهيد تشير إلى أنه كان يخطط لهجوم آخر صباح أمس الجمعة قبل أن يكتشف مكانه في يافا ويتم اغتياله.