صحيفة عبرية تكشف: خطة "إسرائيلية" لتعزيز السياج الأمني في الضفة المحتلة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس حرب الاحتلال بيني غانتس سيقدم غداً خطة لتعزيز السياج الأمني بالضفة المحتلة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن وزير الجيش "الإسرائيلي" بيني غانتس سيقدم لمجلس الوزراء غدًا خطة لاستثمار مبلغ 360 مليون شيكل لتعزيز وحماية السياج الأمني في الضفة الغربية خلال عام 2022.

جاء ذلك في أعقاب اشتداد العمليات البطولية التي ينفذها أبطال الضفة الغربية وخاصة أبطال ومقاومي مدينة جنين، وبعد العملية البطولية التي نفذها رعد حازم في "تل البيب".

جدير ذكره أن رئيس أركان الاحتلال اعترف في وقت سابق، أن منفذ عملية "تل ابيب" الشهيد رعد حازم استطاع الوصول للداخل المحتل عبر ثغرة في السياج الأمني شمال الضفة المحتلة.