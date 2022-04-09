الشيخ خضر عدنان: الاحتلال فشل في كسرنا ببركة دماء الشهيد السعدي

نعى القيادي المحرر خضر عدنان، الشهيد المجاهد أحمد السعدي، القائد في كتيبة جنين مقاوماً ومدافعاً عن أهلنا في مخيم جنين، والذى قضى نحبه أثناء تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين ظهر اليوم.

وأضاف أن الاحتلال فشل في اعتقال والد الشهيد رعد حازم، وفشل في كسر إرادة شعبنا ومجاهدينا، مرجعاً هذا الانتصار لدماء الشهيد أحمد السعدي الذي تصدى للاحتلال.

وأكد عدنان على ضرورة رص الصفوف والوقوف مع مخيم جنين، والانتقام لهذه الدماء الطاهرة، مشيراً إلى أنه لا خير في سلاح لا ينتصر لجنين.

وأشاد بالنموذج المقاوم لمخيم جنين قائلاً: جنين وعد الانتصار، وعد الآخرة، الكف التي تواجه المخرز وتنتصر عليه، مستذكراً صناع ملحمة المخيم محمود طوالبة وزياد العامر ومحمود الحلوة وطه زبيدي وعلي الصفوري وثابت المرداوي.

وختم القيادي عدنان، بالقول، إن حركة الجهاد الإسلامي ستبقى الوفية لدماء الشهداء، مستنكراً موقف السلطة في إدانة العمليات البطولية.