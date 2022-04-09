الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على جنين

أعلن ما يسمى "منسق الأنشطة" بحكومة الاحتلال مساء اليوم السبت، عن فرض سلسلة عقوبات بحق أهالي جنين.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تقرر منع دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين عبر معبري الجلمة “الجلبوع” وريحان “برطعة”.

كما تقرر، منع الزيارات العائلية لسكان جنين، إلى أقاربهم داخل الخط الأخضر، وذلك بعد أن كان سمح لـ 5 آلاف فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الحاصلين على تصريح (BMC) من سكان جنين بالدخول للخط الأخضر.

وتقرر إيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.

فيما سيستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى الخط الأخضر بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر.