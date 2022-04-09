نادي الأسير: الاحتلال اعتقال 200 فلسطينياً من مخيم جنين منذ بداية العام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ مطلع عام 2022 نحو 200 فلسطيني من سكّان محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة، نصفهم خلال شهر آذار/ مارس، وفق ما جاء في بيان صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت.

وقال نادي الأسير إن "عمليات الاعتقال تركزت في عدد من البلدات، إضافة إلى مخيم جنين، وتراوحت أعمار المعتقلين ما بين (18-35 عاما)، كما أن نسبة كبيرة منهم تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار السنوات الماضية".

وجاء في البيان أن "سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام الجاري، حكما بالسجن المؤبد، وغرامة بقيمة 3 ملايين شيقل، بحق الأسير محمد مروح كبها".

وأشار نادي الأسير إلى أنه "خلال السنوات القليلة الماضية شهدت جنين، ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاعتقالات، إلا أنها تصاعدت منذ أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي مقارنة مع فترات سابقة".

ويُذكر أن "عدد معتقلي محافظة جنين القابعين حاليا في معتقلات الاحتلال يبلغ نحو 500 معتقل، بينهم ثلاثة معتقلات ونحو 10 أطفال، من بينهم 35 معتقلا إداريا، و75 يقضون أحكاما بالمؤبد، و175 يصنفون من ضمن المعتقلين الذين يواجهون أحكاما عالية".