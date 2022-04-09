الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي "إسرائيلي"

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم السبت، لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف في مدينة حماة وسط سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية: "إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه شمال لبنان مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وبدورها أعلنت ‏وزارة الدفاع السورية ، أنه حوالي الساعة 6،45 من مساء اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه قد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان .