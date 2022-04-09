مستوطنون يهاجمون مزارعاً غرب سلفيت

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم السبت، مزارعاً وعائلته قرب بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، برشق عدد من المستوطنين المزارع ناجح حرب وعائلته بالحجارة، أثناء تواجدهم في غرفة زراعية لهم في الجهة الشمالية من البلدة.

وفي ذات السياق أصيب، اليوم، المواطن زيدان الشرباتي بجروح، إثر اعتداء مستوطنين عليه في شارع الشهداء وسط الخليل.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال ومستوطنيها يشنون حملة مسعورة ضد المواطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة وممتلكاتهم من هدم ومصادرة وغيرها.