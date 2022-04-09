مشاهدة برنامج مع القرني في رمضان المبارك 2022 على MBC .. موعد عرض برنامج عائض القرني

برنامج مع القرني في رمضان المبارك 2022 على MBC ، وبسبب حرص المشاهدين في المملكة العربية السعودية والكويت وفلسطين والأردن وسوريا وباقي الدول فقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم مواعيد عرضه ورابط مشاهدته ، إذ يترتب من الجميع متابعة المقالة التي اعدناها لكم في هذه المقالة والتي تضمن تردد قنوات ام بي سي من أجل مشاهدة الشيخ عائض القرني .

وحاز برنامج مع القرني في رمضان 2022 على ثقة واعجاب الجمهور في مختلف انحاء الدول العربية والإسلامية حيث يحمل البرنامج مضامين إسلامية وتشريعية يقوم بعرضها الشيخ علي عائض القرني ، وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

برنامج مع القرني في رمضان 2022

ويعرض برنامج مع القرني في رمضان 2022 على قناة ام بي سي MBC في تمام الساعة الثالثة والنصف يوميا طيلة شهر رمضان المبارك فيما تعاد الحلقة يوميا الساعة الرابعة في اليوم التالي.

مشاهدة الشيخ عائض القرني على MBC

ولقد وضع لكم فريق الموقع رابط مشاهدة الشيخ عائض القرني على MBC إذ يترتب على الجميع الضغط على هذا الرابط هنـــــا وفي منصة شاهد هنـــــــــا .

فكرة برنامج مع القرني 2022

وتقوم فكرة برنامج مع القرني على MBC على استقبال استفسارات ومشاركة الجمهور وعليها سيعلق عليها اثناء الحديث في البرنامج ، وهي مواضيع متعلقة في الاسلام والشريعة .

مع القرني على MBC

لقمر التردد معدل الترميز FEC

نايل سات 11938 (V) 27500 3/4

ياه سات 11785 (H) 27500 5/6

عرب سات 12399 (V) 27500 3/4

عرب سات 12284 (V) 27500 3/4

عائض القرني تويتر

أحبابي الكرام 🌹



بعد قليل الساعة 3:30

سنكون معكم بإذن الله على MBC

في برنامج #مع_القرني



نظهر لكم يوميًا في عصر شهر #رمضان ، وتُعاد الحلقة يوميًا الساعة ٤ فجرًا إن شاء الله



أسعد باستقبال استفساراتكم ومشاركاتكم التي سنعلق عليها في حديثنا على هاشتاق البرنامج👇

#مع_القرني pic.twitter.com/L6oS7YLv8F — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 9, 2022

وفي نهاية المقالة التي تناولنا فيها موعد عرض ومشاهدة برنامج مع القرني في رمضان المبارك 2022 على MBC نشير إلى حضراتكم إلى أن قناة ام بي سي MBC قد تأسست في عام 1991 وتمكنت من الحصول على معدلات مشاهدة عالية مثل شبكة MBC. تم تمييز قنوات MBC عن القنوات الأخرى بسبب محتواها المميز.

كما أن قناة MBC1 تعمل بكل حرص شديد على تقديم برامج مختلفة تناسب الفئات العمرية المختلفة. والرياضة وغيرها من البرامج وكذلك بعض المسلسلات العربية والخليجية المختلفة ، وفي نهاية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .