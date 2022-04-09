السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم السبت، رفع عدد الحجاج هذا العام 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأكدت وزارة الحج السعودية، أن الحج هذا العام سيقتصر على من هم دون 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات ضد فيروس كورونا المعتمدة في وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة".

وشددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.