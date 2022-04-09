القيادي السعدي: هناك مخطط طويل الأمد من الاحتلال المجرم باستهداف مخيم جنين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ بسام السعدي، أن هناك مخطط طويل الأمد من قِبل الاحتلال المجرم باستهداف مخيم جنين، واستهداف كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وقال القيادي السعدي في تصريحات، اليوم السبت، تعقيباً على اقتحام مخيم جنين واستشهاد المجاهد أحمد السعدي، إن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وسوف يستمر في التصدي لهذ الاحتلال حتى تحقيق أهدافه في الحرية والكرامة.

واعتبر أن الدماء التي تنزف على أرض مخيم جنين، وفي طول البلاد وعرضها، هي دليل على أن هذا الشعب لن يستسلم وسوف يستمر في مقاومة الاحتلال.

وشدد القيادي السعدي، على أن الشعب الفلسطيني هو رأس حربة لكل الأمة العربية والإسلامية، مبينة أنه سوف يستمر في الاشتباك مع العدو حتى إنجاز ما نسمو إليه من تحرير الأرض وتطهير المقدسات.