تشييع جثمان الشهيد أحمد السعدي في مخيم جنين

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، جثمان الشهيد أحمد ناصر السعدي (21 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشيعون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ونددوا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا الذي يواجه القتل والاعتقال والإرهاب.

ووصل الموكب إلى منزل عائلة الشهيد، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومنه إلى مسجد مخيم جنين، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن ينطلق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء في المخيم، حيث ووري الثرى هناك.