عضو "كنيست": القتل بجنين لن يجلب إلا مزيد من القتل بـ "إسرائيل"

عقب عضو الكنيست "الإسرائيلي" عوفر كسيف"، اليوم السبت 9 ابريل 2022، على اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، واستشهاد أحد قادة المقاومة في كتيبة جنين.

وقال "عوفر كسيف": "إن القتل في مخيم جنين لن يجلب إلا إلى مزيد من القتل في (إسرائيل).

واستشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

وقالت وزارة الصحة حصيلة اقتحام قوات الاحتلال حتى اللحظة شهيد و10إصابات برصاص الاحتلال وصلت لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة".