الزهار: العمليات البطولية تثبت أن لا مستقبل لليهود على أرضنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور محمود الزهار، اليوم السبت 9 ابريل 2022، أن هذه العمليات البطولة المتكررة تثبت حقيقة واضحة بأنه لا مستقبل لليهود على أرضننا الفلسطينية.

وشدد الزهار في تصريحات صحفية على قناة "القدس اليوم" تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" على أن المقاومة تعني أن هناك أرض مباركة لها أًحاب لا يمكن أن يفرطوا فيها تحت الاحتلال الصهيوني.

واستشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

وقالت وزارة الصحة حصيلة اقتحام قوات الاحتلال حتى اللحظة شهيد و10إصابات برصاص الاحتلال وصلت لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة".

يتبع...