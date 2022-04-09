بالفيديو والصور بدء تشييع جثمان الشهيد القائد أحمد السعدي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:41 م
09 ابريل 2022
تشييع جثمان الشهيد القائد أحمد السعدي
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بدأت جماهير غفيرة، بتشييع جثمان الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس - كتيبة جنين، أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم السبت 9 ابريل 2022 إلى مثواه الأخير.

واستشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

وقالت وزارة الصحة: "إن حصيلة اقتحام قوات الاحتلال حتى اللحظة شهيد و10إصابات برصاص الاحتلال وصلت لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة".

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