تعقيب من حركة حماس على أحداث مخيم جنين

قالت حركة حماس اليوم السبت 9 / 4 /2022 نشدّ على أيادي المجاهدين في جنين وندعو شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه في عموم الضفة الغربية

وحيت حركة حماس رجال المقاومة الأبطال في مخيم جنين الصمود، الذين تصدّوا ببسالة لجيش الاحتلال الصهيوني وقوّاته الخاصة، دفاعاً عن عائلة الشهيد رعد فتحي حازم، وعن جنين أرض النضال والجهاد والمقاومة؛ حيث ارتقى الشهيد المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام"، من كتيبة جنين، أثناء كمين نصبته المقاومة لقوّات الاحتلال المهاجمة صباح اليوم.

ودعت حركة حماس شعبنا إلى التصعيد في عموم الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ونصرة لأهلنا وشبابنا في جنين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة والعمل المشترك، تصدّياً للاحتلال واعتداءاته المتكرّرة.

وقالت الحركة إنَّ دماء الشهداء الذين اصطفاهم الله في شهر رمضان المبارك، لن تذهب هدراً، وإنَّ رجال المقاومة على عهد الشهداء، وشعبنا وأمَّتنا على وعد من الله بالنصر والتمكين.