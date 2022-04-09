بالصور "دعوية الجهاد" تفتتح مسجد الرباط في حي الزيتون بغزة

افتتحت حركة الجهاد الإسلامي ولجنة إعمار المساجد التابعة للجنة الدعوية "إقليم غزة" أمس الجمعة (8 إبريل 2022) مسجد الرباط في حي الزيتون بغزة.

وأعادت لجنة إعمار المساجد بناء مسجد الرباط في حي الزيتون الذي تعرض لتدمير كلي خلال العدوان الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة منذ سنوات عدة.

وعبرت لجنة إعمار المساجد عن جزيل شكرها لكل من ساهم وقدم يد العون في إنجاز هذا الصرح الإيماني وإعادة بنائه على أكمل وجه ليواصل رسالته المحمدية في الدعوة إلى الله عز وجل.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الصهيوني دمر منذ عدوان 2009 وما تلاه من حروب ضد قطاع غزة عشرات المساجد بشكل كُلي فيما تضرر المئات من المساجد بشكل جزئي، كما تعرضت الكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية للتدمير الجزئي خلال الحروب الإسرائيلي في الأعوام السابقة ضد القطاع.











