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فيديوهات توثق لحظة نقل الإصابات من قبل جنود الاحتلال في مخيم جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:48 ص
09 ابريل 2022
فيديوهات توثق لحظة نقل الإصابات في مخيم جنين
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