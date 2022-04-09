فيديوهات توثق لحظة نقل الإصابات من قبل جنود الاحتلال في مخيم جنين 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:48 ص
09 ابريل 2022
اقتحام مخيم جنين (3).jpg
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فيديوهات توثق لحظة نقل الإصابات في مخيم جنين 

 

 

 

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