هل ستُطلق جنين شرارة إشعال المنطقة وتدخل غزة على الخط ؟

بعد فشله الأمني والاستخباراتي في منع ووقف العمليات الفدائية في مختلف مناطق الأراضي المحتلة، يشرع جيش الاحتلال مدعوماً بقوة كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة، والآليات العسكرية، إلى اقتحام مدينة جنين ومخيمها، في محاولة منه للنيل من المقاومة في المنطقة، إلا أنه اصطدم بمقاومة شرسة من المقاتلين، الذي كانوا على أهبة الاستعداد له، بعد خروج عدد كبير من منفذي العمليات الفدائية التي أوجعت الكيان الصهيوني.

العمليات الفدائية النوعية التي ضربت العمق "الإسرائيلي"، دفعت جيش الاحتلال إلى اقتحام جنين ومخيمها، أملاً في ترميم صورته الأمنية والعسكرية الهشة، التي هُزمت وتزعزعت، بفضل عمليات المقاومة النوعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهل تستمر وتتوسع الهجمة الشرسة على جنين، وهل سيكون لغزة كلمة حال اشتدت المواجهة؟

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، يرى أن الاحتلال "الإسرائيلي" سيواجه مقاومة شرسة في كل مرة يقتحم فيها جنين ومخيمها، فتلك المنطقة صمدت في وجه الاحتلال منذ عشرات السنوات، وأذاقته الهزائم والوجع، مشيراً إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة صعبة على صعيد المواجهات والاقتحامات.

الهجمة لن تستمر

واستبعد الصواف في مقابلة مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن تستمر الهجمة الشرسة على جنين ومخيمها، لأنه سيواجه مقاومة نوعية، ومنظمة من المقاتلين في المنطقة، وهو ما سيدفع الاحتلال إلى التراجع عن حملته الهمجية.

وقال: "في حال اشتدت الهجمة الشرسة ضد مدينة جنين ومخيمها، أتوقع أن يكون للمقاومة في كل الأراضي الفلسطينية كلمتها، فهي لن تترك المخيم وأهله فريسة للاحتلال وجيشه المدجج بالأسلحة".

من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني، المواجهة يمكن أن تمتد لجميع الأراضي الفلسطينية، في حال مواصلة الجرائم والعنف "الإسرائيلي" بحق المواطنين في جنين ومخيمها".

تكون لغزة كلمتها

وأشار الدجني لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى أن نتاج الاقتحام والتوسع والتغول فيه، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المخيم، يمكن أن تنتقل المعركة لجميع محافظات الوطن دون استثناء، مضيفا: "يمكن أن يفجر الأوضاع في الضفة والقدس، وتكون لغزة كلمتها".

وقال: "المقاومة وشعبنا لن تسمح للتفرد بجنين، وسيكون له كلمته في الدفاع عن كل أبناء المخيم"، لافتا إلى أن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة.

واستشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

وقالت وزارة الصحة حصيلة اقتحام قوات الاحتلال حتى اللحظة شهيد و10إصابات برصاص الاحتلال وصلت لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة".