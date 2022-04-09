على وقع الاشتباكات العنيفة..الاحتلال ينسحب من مخيم جنين ويفشل في مهمته

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلية " اليوم السبت 9 /4/2022 ، بعد فشلها في اعتقال والد وعائلة الشهيد رعد حازم بعد بسالة المقاومين في كتيبة جنين ، التي تصدت للمقتحمين والتي أدت لاستشهاد مقاوم أحمد السعدي ، احد عناصر كتيبة جنين ،واصابة 10 أخرين .

وكانت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زفت الشهيد البطل أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادر ومقاتلينا الابطال في كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم السبت.

وقالت كتيبة جنين خلال بيان مقتضب: "إن الشهيد المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام" من أبرز وأشجع مقاتلينا البواسل، والذين كان لهم بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال".

وأكدت كتيبة جنين على تمسكها بخط المقاومة على طريق القدس، وإننا ماضون في مقاومتنا وجهادنا مهما كانت الأثمان وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً بإذن الله.

وقالت "نعاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء، وأن نحافظ على نهجهم القويم، وأننا لن نقيل ولن نستقيل حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وسيبقى مخيمنا الباسل وسرايا القدس- كتيبة جنين، شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن شعبنا ومخيمنا".