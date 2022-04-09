القيادي عز الدين معقبا على اقتحام جنين: المقاومة ستبقى تجابه العدو بكل قوة

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، طارق عز الدين، اليوم السبت، أن الاحتلال "الإسرائيلي" كان لديه نية مبيتة لاقتحام جنين ومخيمها، وذلك عملية "تل أبيب" البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد رعد حازم، مشددا على أن هذه الحملة التي تشنها قوات الاحتلال في المخيم، لن تنال من عزيمة المقاتلين، وستبقى المقاومة تجابه العدو بكل قوة حتى تذيقه ويلات الهزيمة.

وأوضح عز الدين في تصريح صحفي، أن الاحتلال يحاول ترميم صورته التي هزمت وتزعزعت، بفضل عمليات المقاومة النوعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويريد من خلال الهجمة الشرسة على جنين الانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني الذين أذاقوه الويلات في الأيام الآونة الأخيرة.

وقال: "على المقاومة أن تضرب الاحتلال بكل قوة في كل مكان، داعيا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان للخروج والاستنفار ضد ممارسات الاحتلال، وذلك منعا لتفرد الاحتلال بجنين ومخيمها.

وشدد على أن المقاومة مازالت تمتلك الإرادة والعزيمة والقوة والسلاح لمقاومة ومجابهة العدو الصهيوني، وسيواصلون ضربه واستهداف منظومته الأمنية والسياسة، بكل قوة وفي مقتل.

وختم حديثه بالقول: "لا يوجد أحد معفي من الضفة الغربية للوقوف إلى جانب شعبنا والتصدي لقوات الاحتلال، وللهجمة الشرسة التي نتعرض لها في الضفة والقدس المحتلتين".

واستشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.