بالفيديو : لحظة انفجار عبوة ناسفة من قبل المقاومة في حنين بقوات الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:50 ص
09 ابريل 2022
انفجار عبوة.PNG
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