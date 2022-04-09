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بالفيديو : لحظة انفجار عبوة ناسفة من قبل المقاومة في حنين بقوات الاحتلال
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:50 ص
09 ابريل 2022
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