موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم السبت، يبحث عشاق كرة القدم الأوروبية عامة ومتابعو الدوري الإسباني على وجه الخصوص عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم السبت، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم السبت 9 ابريل 2022 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين، ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني" الليغا"، وستقام على ملعب سانياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، وسيخوض الفريق الأبيض مدريد، المباراة بكل نجومه الأساسيين، وكل أعينهم صوب الفوز في المباراة، وحصد النقاط الثلاثة، في مشوار الفوز باللقب لهذا العام، إلا أن فريق خيتافي لن يستسلم بسهولة، وسيقاتل على تحقيق الانتصار في البرنابيو، وخاصة أنه ألحق ضررا كبيرا لريال مدريد في العديد من المناسبات الكروية.

توقيت مباراة ريال مدريد وخيتافي

ويسعى محبو فريق ريال مدريد في البحث عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم السبت، فهم يتطلعون لمشاهدة أداء فريقهم المفضل، وتشجيعه، وخاصة بعد الأداء المبهر الذي قدموه ضد نادي تشيلسي على معلب البلوز، ضمن دور الذهاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل مهاجم الفريق كريما بنزيما هاتريك، مقابل هدف واحد للفريق الأزرق، ويرفق لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حتى تشاهدوا المباراة في موعدها المحدد، ولا تفوتكم أي لحظة من المباراة.

ريال مدريد ضد خيتافي 2022

ويتصدر نادي ريال مدريد الدوري مسابقة الدوري الإسباني، ويبتعد عن أقرب منافسيه 12 نقطة بالتمام والكمال، فهو من أكبر المرشحين للحصول على لقب الليغا للعام 2022، لهذا سيحرص على الفوز بكل المباريات المتبقية له هذا الموسم، حتى يضمن الحصول على اللقب 35 في الليغا، ونرفق لكم عشاق النادي الملكي موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي 2022، حتى تتمتعوا بمشاهدة مباراة جميلة وقوية.

معلق مباراة ريال مدريد اليوم

ويوجد الملايين من متابعي ومحبي ريال مدريد، يبحثون عن معلق مباراة ريال مدريد اليوم، وخاصة أن عشرات المعلقين الرياضيين يعلقون على مباريات الدوري الإسباني، إلا أن المعظم يفضلون سماع أصوات معلقين رياضيين يثيرون الحماس في المباريات، وخاصة المعلق التونسي عصام الشوالي، والمعلق الرياضي رؤوف خليف، وحفيظ الدراجي، وفهد العتيبي، إلا أن المعلق الرياضي علي محمد علي، هو من سينال فرصة التعليق على مباراة ريال مدريد وخيتافي.

تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي

ولأهمية مباراة اليوم بين ريال مدريد وخيتافي، وخاصة في الجولات الأخيرة ضمن مسابقة الدوري الإسباني، فيبحث محبو رة القدم على تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي، وبنسبة كبيرة ستكون اختيارات المدرب الإيطالي "كارلو أنشيلوتي" المباراة أمام خيتافي معتمدا على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ناتشو هيرنانديز - داني كارفاخال.

وسط الملعب: كاسيميرو - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.