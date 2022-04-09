متابعة أولاً بأول.. للاحداث الجارية في مخيم جنين

11:07 يديعوت: أولي: إصابات في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين. 11:03 سرايا القدس - كتيبة جنين: يواصل مجاهدونا حتى اللحظة عمليات التصدي والاشتباك مع قوات العدو وإلحاق الخسائر فيها. 10:59 مصادر محلية : انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وجيش الاحتلال يواصل الدفع بتعزيزات قواته للمخيم 10:55 سرايا القدس - كتيبة جنين: مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في شوارع مخيم جنين 10:47 الصحة: حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين حتى الآن شهيد و10 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابتان بالبطن، بقية الإصابات مستقرة.

10:36 في بيان عسكري : سرايا القدس – كتيبة جنين تزف شهيدها المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام" ، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين

10:33 مصادر محلية: إصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال وصلت للمشفى الحكومي بجنين

10:30 مساجد جنين تطلق دعوات للدفاع عن المخيم

10:27، محدث :وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء شهيد وإصابة 5 شبان بالرصاص الحي، وجميع الإصابات مستقرة.

10:27 القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان للميادين: الاحتلال باقتحامه مخيم جنين يحاول ترميم صورته بعد عملية تل ابيب.

10:26 القناة 13 العبرية: قوات من الكوماندوز والمستعربين وغولاني تحاصر منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب، وتطالب العائلة بتسليم نفسها

10:25 مصادر عبرية: والد منفذ عملية تل أبيب يرفض تسليم نفسه للجيش

10:10 بيان عسكري بعد قليل صادر عن كتيبة جنين ...

10:08 جيش الاحتلال يعلن عبر إذاعته أن قواته بدأت بتنفيذ عملية عسكرية في محيط جنين وداخل مخيمها وقرية برقين

10:06 كتيبة جنين: الأن صليات مكثفة من الرصاص تمطر جنود العدو ومجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وتكبدهم الخسائر

10:06 وزارة الصحة الفلسطينية : استشهاد شاب، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، وقد وصل مستشفى جنين الحكومية مصاباً بعد برصاصة في الرأس ورصاصة في الصدر

10:05 كتيبة جنين: بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات في القوة

10:02 وزارة الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي تصل لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة

10:00 كتيبة جنين: مقاتلونا يستهدفون آليات وتجمعات جنود العدو بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة