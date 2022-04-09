محدث بالفيديو والصور استشهاد مقاوم من كتيبة جنين خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمنزل منفذ عملية تل أبيب

استشهد القائد الميداني أحمد السعدي من كتيبة جنين اليوم السبت 9 /4/2022 خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم جنين المقتحمة لمنزل منفذ عملية "تل أبيب" رعد حازم.

وقالت وزارة الصحة حصيلة إقتحام قوات الاحتلال حتى اللحظة شهيد و 10إصابات برصاص الاحتلال وصلت لمستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا، جميع الإصابات مستقرة".

وتدور في هذة الآن اشتباكات مسلحة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول إقتحام منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية تل ابيب .

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال حتى اللحظة لم تقتحم مخيم جنين ، وما جرى وهو اقتحام شقة للشهيد رعد في أطراف المخيم ....يتبع













