إصابات في صفوف جنود الاحتلال بكمين للمقاومة في مخيم جنين

قالت صحيفة يديعوت اليوم السبت 9 /4/2022 : "إن إصابات وقعت في صفوف قوات جيش الاحتلال خلال اشتباك مسلح في مخيم جنين".

ومن جانبها قالت كتيبة جنين: "إن مقاتليها قد استهدفوا آليات وتجمعات جنود العدو بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وقالت كتيبة جنين:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات في القوة".

وأوضحت كتيبة جنين:" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا من إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم واستهدافهم بشكل مباشر وإيقاع عدد من الإصابات في القوة".

ويشار إلى أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين لاعتقال عائلة منفذ عملية تل أبيب رعد حازم ،وسط مقاومة شديدة من مقاومة جنين التي تصدت للمقتحمين من قوات الاحتلال .