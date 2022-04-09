إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 9 ابريل 2022، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8448 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7824، موضحة أن المغادرين توزعوا إلى 8302 مواطنين و195 أجنبياً، و51 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7663 مواطناً، و84 أجنبياً، و70 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى سبع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.