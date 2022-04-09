أفضل الأوقات لممارسة الرياضة في رمضان

تساهم ممارسة الرياضة في امتلاك الإنسان لصحة بدنية جيدة والحفاظ على وزن مثالي ولذلك فإنه لا يجب التوقف عن ممارستها خلال شهر رمضان.

وقالت تقارير مختصة في مجال الصحة: "إن ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان تزيد من كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ولياقته البدنية إضافة إلى دورها في الوقاية من الأمراض المختلفة".

وتساعد ممارسة الرياضة في زيادة قدرة الجسم على التخلص من الدهون بفضل انخفاض مستويات السكر في الدم، إضافة إلى أن أفضل وقت يمكن فيها ممارسة التمارين الرياضية يكون قبل أذان المغرب بنحو ساعة.

ووفق التقارير، فإنه يمكن ممارسة الرياضة قبل موعد السحور، فإذا لم يكن ذلك ممكنا يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور من ساعتين إلى 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار.

ولفتت التقارير إلى أن ممارسة الرياضة في منتصف النهار يعد من أسوأ الأوقات التي يمكن ممارسة الرياضة فيها، مشيرة إلى أن هذا الوقت يؤدي إلى نفاد طاقة الجسم بينما يكون موعد الإفطار بعد وقت طويل.

لكنها أوضحت أنه إذا لم يكن هناك وقت آخر متاح على مدار اليوم سوى منتصف النهار فإنه يمكن ممارسة الرياضة فيه لكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة وتكون فيها الرياضة عبارة عن بعض التمارين الخفيفة.

وينصح الخبراء بأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان لأنها تساهم في الاستفادة من مميزات الصيام رغم تغير مواعيد الوجبات ونظام النوم المعتاد.

وأورد التقرير أبرز فوائد ممارسة الرياضة في شهر رمضان ومنها:

تقوية الجهاز المناعي.

تقوية عضلة القلب والرئتين.

القضاء على الخمول.

موازنة مكونات الجسم.