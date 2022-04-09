أنشيلوتي: بنزيما لن يتأثر بضم مبابي أو هالاند

أشاد مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بتألق مهاجمه كريم بنزيما، واعتبر أنه أصبح أكثر حسمًا، وصاحب شخصية وقيادة أكبر.



وقال المدرب في مؤتمر صحفي "مسيرة بنزيما طويلة للغاية وهو يتطور كل عام".

وتابع "لقد تحسنت شخصية بنزيما مع السنوات في الملعب، وقيادته، لأنه لاعب رائع، ولكنه الآن مميز لأنه أكثر حسمًا وله شخصية وقيادة أكبر".



واعتبر أنشيلوتي أن احتمال ضم لاعبين مثل كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند، لن يؤثر على بنزيما.



وقال "بالنظر إلى سن كريم بنزيما، الذي يعد الأفضل، زميله لن يؤثر عليه في شيء".



وأتم "اعرف بنزيما بدنيًا، سيكون في المستقبل أحد أفضل اللاعبين المهمين في الملكي مهما كان زميله".