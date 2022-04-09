طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 9 ابريل 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى صاف وباردا نسبيا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.