نصائح ذهبية وأطعمة تناسب الطلاب للدراسة في رمضان 2022

الدراسة في رمضان 2022، كثير من الطلاب يجدون صعوبة في الدراسة أو التحضير للامتحانات خلال شهر رمضان المبارك، فبعض الطلاب يعانون من صعوبة في التركيز أو الإرهاق والإعياء أو العطش، لذلك نتحدث في هذا المقال إيجابيات الدراسة في رمضان، الاستعداد قبل رمضان، نصائح دراسية وغذائية في رمضان، كيف تستثمر شهر رمضان للدراسة؟ ما الحكمة من الصيام؟ نصائح ذهبية للدراسة في شهر رمضان،

إيجابيات الدراسة في رمضان

تضييع وقت أقل

تركيز الطاقة على الدراسة

رمضان فرصة للدعاء

الاستعداد قبل رمضان

دراسة المواد الصعبة

تهييئ النفس

تخفيف المنبهات حتى الجسم لا ينصدم في رمضان

نصائح دراسية وغذائية في رمضان

1- عمل جدول للدراسة واختاروا الأوقات عندما تكونوا نشيطين للدراسة.

2- أفضل أوقات للدراسة بعد الفطور وبعد السحور

3- لا تأكلوا أكثر من حاجتكم

4- ابدؤوا بدراسة الأصعب

5- كتابة الملخصات للتركيز في الدراسة

6- لا تضيعوا وقتكم في التلفاز

7- أخذ حمام لتصبحوا نشيطيين

8- أكثروا من الخضار والفواكه والمكسرات النية

9- التقليل من السكر

10- شرب الماء

11- لا تنسوا الأذكار

كيف تستثمر شهر رمضان للدراسة؟

الدراسة في رمضان 2022 خَطّط لشهر رمضان، استثمر وقت الفراغ، شاهد البرامج الدينية، تعلم مع صديق، تعلم بمرح ومتعة.

الحكمة من الصيام

الجوهر الحقيقي للصيام هو التعلم على الصبر، وسوف تتعلم الصبر والانضباط، والدراسة في رمضان يوجد الوقت الذهبي للدراسة وهو بعد الإفطار بساعتين وبعد وجبة السحور لأنه التركيز يكون عالي.

نصائح ذهبية للدراسة في شهر رمضان

عند الدراسة في رمضان 2022 اتبع قاعدة 25:5 هناك عدة طرق للدراسة في رمضان لكن يساعد تخصيص 25 دقيقة متواصلة للدراسة تتبعها 5 دقائق راحة على الحفاظ على التركيز المطلوب للدراسة.

عند الدراسة في رمضان 2022 حاول تجنب الإجهاد والتعب إذ يمكن التوقف عن الدراسة عند الشعور بالتعب والإرهاق أو قلة التركيز ويمكن النظر إلى الشارع مثلاً عبر النافذة لإعادة تنشيط المخ.

الاستحمام، إذ قد يساعد رش الوجه بالماء أو الاستحمام على استعادة التركيز مرة أخرى.

التخطيط الجيد، حيث يفضل تحديد كم معين يراد دراسته على مدار اليوم، قبل البدء في الدراسة.

الاهتمام بمكان الدراسة، إذ ينبغي فصل مكان الدراسة عن مكان النوم أو الأكل، تجنباً لبعض الأفكار التي قد يحفزها المخ، مثل الشعور بالرغبة في النوم، أو الجوع، لكن يمكن تخصيص مكتب أو طاولة مثلاً للدراسة إذا لم يتوفر مكان مغلق لها، ووضع أي عازل يفصل بين هذا المكتب وأي شيء آخر في المكان، مثل السرير، كذلك ينبغي الاهتمام بنظافة مكان الدراسة، والحفاظ على ترتيبه وتنظيمه باستمرار.

الابتعاد عن كل ما يشتت الذهن، فينبغي تجنب كل ما يشتت الانتباه أثناء فترة المذاكرة، مثل الجوال، أو الحاسوب أو الألعاب.

الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية، يعرف جميعنا صعوبة الدراسة في رمضان، لكن ينبغي تجنب الضغط النفسي، والعصبية، بل يجب الحفاظ على الهدوء، إذ لا يساعد الضغط النفسي على المذاكرة، بل قد يؤثر سلباً ويتسبب في قلة التركيز إلى جانب بعض الأضرار الصحية الأخرى.

التحدث إلى الأصدقاء أو الأحبة، إذ قد يساعد التحدث أو مراجعة المعلومات مع الأصدقاء وزملاء الدراسة على ثبات المعلومات، وتقليل الضغط النفسي، والقلق، والتوتر. كذلك قد يساعد قضاء بعض الوقت مع الأحبة أو الأهل على تقليل هذا الضغط واستعادة الحيوية والنشاط، والحصول على دفعة نفسية جديدة للمذاكرة.

أطعمة تساعد على الدراسة في رمضان

الأفوكادو لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الصحية والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

الأسماك والمأكولات البحرية لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والزنك.

الدجاج واللحم المشوي أو المسلوق أو المطهي على البخار لأنه مصدراً ممتازاً للبروتينات الصحية.

الخضروات مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والقليل من السعرات.

الزبادي اليوناني مصدر للبكتيريا النافعة أو البروبيوتيك.

البيض لأنه الدهون الصحية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

المكسرات لأنها تمد الجسم بالطاقة والدهون والمعادن التي يحتاجها.

أعشاب تساعد على الدراسة في رمضان

الشاي الأخضر

الجنكو بيلوبا

الجنسينج

النعناع

الثوم

الروزماري

الأشواجندا

جذور الماكا