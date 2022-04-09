سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية السبت 9 ابريل 2022

شهدت محركات البحث الشهيرة على الانترنت عمليات بحث واسعة خلال الساعات الماضية عن أسعار العملات في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 9 ابريل 2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار اليورو و الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة اللبنانية.

و تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات السبت 9 أبريل/ نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ونزل سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية بشكل حاد، إذ ارتفعت الليرة قرابة 420 ليرة أمام الدولار دفعة واحدة.

وجاء الانخفاض مقترنا بأنباء عن قرب توصل لبنان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويلي، فضلا عن عودة سفراء الخليج إلى بيروت.

و تراجع سعر الدولار في لبنان بالسوق الموازية إلى 23700 للشراء و23750 ليرة للبيع، مقابل 24120 ليرة للشراء و24170 ليرة للبيع أمس.