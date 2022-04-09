سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9 ابريل 2022

شهدت محركات البحث الشهيرة على الانترنت عمليات بحث واسعة خلال الساعات الماضية عن أسعار العملات في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 9 ابريل 2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار اليورو و الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري اليوم إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مقابل 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، زاد سعر الدولار إلى 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، أمس.

وقفز سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) إلى 18.29 جنيه للشراء، 18.39 جنيه للبيع مقابل مستوى 18.26 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 19.91 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.92 جنيه للشراء، و20.03 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي إلى 19.85 جنيه للشراء و20.09 جنيه للبيع، مقابل 19.83 جنيه للشراء و20.06 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، زاد سعر اليورو إلى 19.89 جنيه للشراء، 20.10 جنيه للبيع.، مقابل 19.85 جنيه للشراء، 20.06 جنيه للبيع، أمس.

كما صعد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 23.89 جنيه للشراء، و24.04 جنيه للبيع، مقابل 23.87 جنيه للشراء، و24.01 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار اليوم في مصر

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى 4.97 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، أمس.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفاعًا إلى نحو 59.97 جنيه للشراء، و60.38 جنيه للبيع، مقابل 59.84 جنيه للشراء، و60.25 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، مقابل 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) زاد سعر الريال السعودي إلى نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) زاد سعر الريال السعودي إلى مستوى 4.86 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.