القيادي شلح: العمليات الفدائية في تل أبيب صدمت الاحتلال و القادم أعظم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد شلَّح أن العمليات الفدائية في تل أبيب شكلت صدمة لدى الاحتلال، مشددًا على أن القادم أعظم.

وقال شلَّح في حديث لـ "قناة فلسطين اليوم": "إن الشهيد رعد حازم استطاع أن يربك كيان الاحتلال لمدة 9 ساعات"، معربًا عن أسفه لإدانة رئيس السلطة محمود عباس للعمليات البطولية

وتساءل "أين علماء الأمة وجامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي مما يحدث من مجازر ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكات في المسجد الأقصى؟"

وأضاف "ستبقى جنين الأب الروحي للمقاومة في الضفة الغربية وسنحميها بلحمنا ودماءنا ولحمنا وعظام أطفالنا".