سعر صرف الدولار و اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 9 ابريل 2022

شهدت محركات البحث الشهيرة على الانترنت عمليات بحث واسعة خلال الساعات الماضية عن أسعار العملات في الجزائر اليوم السبت 9 ابريل 2022، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على رصد أسعار العملات في مختلف الدول، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار اليورو و الدولار و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدينار الجزائري.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت لدى بنك الجزائر المركزي ليسجل نحو 156 دينارا للشراء، و156.07 دينار للبيع.

وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 195.51 دينار للشراء، و197.69 دينار للبيع، مقابل 196.52 دينار للشراء، و198.71 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدولار اليوم مقابل الدينار الجزائري عند مستوى 143.13 دينار للشراء، و143.15 دينار للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند سعر 180 دينارا للشراء، و182 دينار للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الجزائر المركزي نحو 187.50 دينار للشراء، و187.56 دينار للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سجل نحو 234.77 دينار للشراء، و237.38 دينار للبيع، مقابل 235.55 دينار للشراء، و238.16 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في الجزائر اليوم لدى البنك المركزي عند مستوى 38.1620 دينار للشراء، و38.1681 دينار للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الجزائرية الموازية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في الجزائر اليوم على شاشات تداول بنك الجزائر المركزي نحو 38.96 دينار للشراء، و38.97 للبيع.

فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائر في السوق السوداء عند مستوى 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي عند 469.30 دينار للشراء، 470.12 دينار للبيع.

فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 590.37 دينار للشراء، 596.93 دينار للبيع.