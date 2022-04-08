طالع أسعار الذهب في اسواق مصر بتعاملات السبت 9 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب من مختلف العيارات في أسواق مصر، في تعاملات اليوم السبت 9 ابريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، تزامناً مع استقرار أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيهًا في مناطق الصاغة.

فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليسجل 1140 جنيها مقابل 1134 جنيها، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، خلال تعاملات يوم السبت، ليسجل نحو 997.11 جنيه مقابل 992.59 جنيه أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليصل إلى 854.66 جنيه مقابل 850.78 جنيه، أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 664.73 جنيه مقابل 661.71 جنيه، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 35439 جنيها (1932 دولارا) مقابل نحو 35279 جنيها (1926 دولارا)، أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل 7977 جنيها مقابل نحو 7941 جنيها، أمس.