يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 9 ابريل 2022، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 بتعاملات اليوم في العراق ليسجل نحو 91.156 ألف دينار (62.43 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق ليصل إلى 68.368 ألف دينار (46.82 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 53.174 ألف دينار (36.42 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 45.578 ألف دينار عراقي (31.22 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 79.763 ألف دينار عراقي (54.63 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.834 مليون دينار (1942 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 638.106 ألف دينار عراقي (437.03 دولار).