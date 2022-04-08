حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ غداً السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو غائم جزئي ومعتدل ولطيف نهاراً ، ومساءاً يميل الطقس لبصبح بارد نسبي الى بارد . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

و يكون الجو غائم جزئياً الأحد المقبل، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الشهر أو أقل بقليل . ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل خاصة في الجبال . ويسود جو بارد نسبي الى بارد ليلاً. الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

و يبقى الجو غائمة قليلاً يوم الاثنين، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل ، وفي ساعات النهار يسود جو معتدل جداً في ساعات النهار. وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق . الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

أما يوم الثلاثاء المقبل، فيبقى الجو غائماً جزئياً، و يطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان بحوالي خمسة درجات مئوية. ويسود جو ربيعي بارد صباحاً ومساءاً وليلاً ، ومع ساعات النهار يسود جو مائل للبرودة في الجبال ودافئ في باقي المناطق. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى واعلم