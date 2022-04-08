حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:23 م
08 ابريل 2022
حالة الطقس.
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توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ غداً السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو غائم جزئي ومعتدل ولطيف نهاراً ، ومساءاً يميل الطقس لبصبح بارد نسبي الى بارد . الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

و يكون الجو غائم جزئياً الأحد المقبل، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الشهر أو أقل بقليل . ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل خاصة في الجبال . ويسود جو بارد نسبي الى بارد ليلاً. الرياح تكون متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

 و يبقى الجو غائمة قليلاً يوم الاثنين، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية بنحو الدرجتين مئويتين. ويسود خلال النهار جو بارد في ساعات الصباح والمساء والليل ، وفي ساعات النهار يسود جو معتدل جداً في ساعات النهار. وتكون الفرصة سانحة لزخات محلية من المطر في بعض المناطق . الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

 أما يوم الثلاثاء المقبل، فيبقى الجو غائماً جزئياً، و يطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون دون المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان بحوالي خمسة درجات مئوية. ويسود جو ربيعي بارد صباحاً ومساءاً وليلاً ، ومع ساعات النهار يسود جو مائل للبرودة في الجبال ودافئ في باقي المناطق. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى واعلم

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