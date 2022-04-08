لجنة القوى الفلسطينية ترفض بيانات إدانة عملية "ديزنغوف" التي صدرت عن دول عربية و إسلامية

أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية رفضها و استنكارها لبيانات الإدانة التي صدرت عن بعض الدول العربية و الإسلامية بحق عملية "ديزنغوف" التي وقعت في "تل ابيب"، أمس الخميس، أسفرت عن مقتل 3 "إسرائيليين" و إصابة 15 آخرين.

و قالت لجنة القوى في بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة: "إنها توقفت أمام بيانات الإدانة التي تصدر عن بعض الدول العربية والإسلامية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال".

و عبرت القوى في بيانها عن رفضها واستنكارها لهذه الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل ، مؤكدة أنه كان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها الحرة التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها، مطالبة هذه الدول بالاعتذار لشعبنا عن هذه الإدانات والتراجع عنها .

كما دعت اللجنة هذه الدول لإدانة سياسة حكومة المستوطنين ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المدن التضييق علي المصلين في المسجد الأقصى، و الوقوف مع الحق التاريخي لشعبنا في أرضه بدلاً من تملق الاحتلال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف شعبنا.

و قالت لجنة القوى في بيانها: " إن مقاومتنا للاحتلال حق مشروع كفله القانون الدولي وسيستمر شعبنا وأبطاله في مقاومة الاحتلال والمستوطنين حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا."