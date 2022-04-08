الامانة العامة للأحزاب العربية تزف لشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" البطولية

زفت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الشهيد البطل رعد فتحي حازم، منفذ عملية اطلاق النار في شارع "ديزنغوف" بمدينة "تل ابيب" المحتلة.

و قالت الأمانة العامة في بيان لها مساء اليوم الجمعة إن عملية الشهيد رعد هي فاتحة نهج جديد في اسلوبها، و تأتي استكمالا لعمليات سابقة أدت لمقتل عشرات الصهاينة، و استشهاد عدد من مجاهدي فلسطين المقاتلين في صفوف الفصائل المجاهدة.

و فيما يلي نص البيان:

الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية

تزف الشهيد البطل رعد فتحي حازم

بكل آيات الفخر والاعتزاز، تزف الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، شهيد فلسطين والأمة البطل المقاوم رعد فتحي حازم (29 عاماً) ابن مخيم جنين مصنع الأبطال والثوار، الذي ارتقى شهيداً بعد أن سجل صفحة جديدة من صفحات المقاومة أرعبت العدو الصهيوني بأسلوبها وقوتها وأدت إلى إصابة 15 صهيونيا بين قتيل وجريح، فهزت كيانه الهش، وأثبت بعمليته أن هذا العدو أوهن من بيت العنكبوت، ما هدد مصير هذا الكيان، وأدخل الرعب في قلوب سكان المستوطنات فارضاً قوة الحق والمقاومة في مدينة تل أبيب المحتلة. وأدت هذه العملية النوعية إلى استنفار أكثر من ألف جندي صهيوني وإلى فرض حظر تجول مقابل مجاهد واحد وبندقية واحدة مؤيدة بالإرادة والإيمان.

إن هذه العملية الملحمية تعتبر فاتحة نهج جديد في أسلوبها وهي تأتي استكمالا لعمليات سابقة أدت إلى مقتل عشرات الصهاينة وإلى استشهاد عدد من مجاهدي فلسطين المقاتلين في صفوف فصائل المقاومة المجاهدة وجاءت هذه العمليات المتتالية في ذكرى معركة جنين الباسلة، وفي شهر رمضان المبارك، لتؤكد على ديمومة المقاومة ولتوجه رسالة للعدو الغاصب أن مسار التحرير والمقاومة مستمر بلا هوادة يسير عليه جيل جديد يتمسك بأرضه وحقوقه وبالإيمان بالتحرير. وهو إرث الأجيال السابقة التي عززت خيار المقاومة، التي هي وحدها من سيحرر فلسطين وجميع أراضي أمتنا من رجس أعدائها.

إننا نبارك لأبناء شعبنا الفلسطيني ولجميع أحرار الأمة، و لجنين ومخيمها ومقاوميها وثوارها وأسراها، ونبارك لوالد الشهيد الذي عبر عن اعتزازه بشهادة ابنه ولوالدته ولعائلته المجاهدة التي مثلت نموذجاً في تربيتها وتنشئتها الوطنية والقومية المقاومة.

رحم الله جميع الشهداء والحرية للأسرى والمعتقلين، والنصر لأمتنا.

8 نيسان/ابريل 2022

الأمين العام

قاسم صالح