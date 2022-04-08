حماس تستهجن موقف تركيا و البحرين من العملية البطولية في "تل أبيب"

استهجنت حركة حماس مساء اليوم الجمعة استنكار السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني والخارجية البحرينية لعملية "تل أبيب".

و قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم إن مقاومة شعبنا هي دفاع عن النفس والمقدسات وهي حق مكفول بكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

و أكد الناطق باسم حماس أن سياسة الاحتلال العدوانية ضد شعبنا ومقدساتنا هي أحد أشكال الإرهاب والعنصرية في العالم.

و كانت سفارة تركيا لدى الاحتلال أدانت عملية تل أبيب، قائلة: "ندين الهجوم الارهابي في تل ابيب ونشعر بالقلق ازاء ازدياد عدد الحوادث في الآونة الاخيرة. نرسل تعازينا لشعب اسرائيل ولعائلات القتلى".

أدانت البحرين، اليوم الجمعة، عملية إطلاق النار التي وقعت في تل أبيب، مساء أمس الخميس، واصفة إياها بأنها “عملية إرهابية” وقدمت التعازي لأسر القتلى والحكومة الإسرائيلية.

وقتل "إسرائيليان" واصيب 14 في عملية اطلاق نار وسط تل ابيب نفذها الشاب رعد حازم من مخيم جنين.