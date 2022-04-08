الجهاد تهنئ محرري الخليل وتعزي عائلة احريزات

قام وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، بزيارة تهنئة ومباركة للأسرى المحررين المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

فقد هنأ الوفد المحرر حاتم أحمد صبارنة (30 عامآ)، من بلدة بيت أمر بحريته من سجون الاحتلال، بعد قضائه عامآ في الاعتقال الإداري، وكان قد أمضى سابقاً ثمانية أعوام في سجون الاحتلال، وكان ممثلآ لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر إبان فترة اعتقاله الماضية.

وقدم الوفد التهاني للمحرر محمد وحيد أبو ماريا (25 عامآ)، من بلدة يطا، بحريته من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام عامآ في سجون الاحتلال، وكان قد أمضى ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهو نجل الأسير المحرر وحيد أبو ماريا الذي أمضى عشرين عاماً في سجون الاحتلال.

كما قدم الوفد التعازي للمحرر محمد احريزات (43 عامآ) من بلدة يطا، والذي أفرج عنه من سجون الاحتلال بعد وفاة والده بيوم واحد، وقد تحرر بعد اعتقال دام عشرة أشهر، وكان قد أمضى سابقاً ما يقارب عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

من جهتهم، شكر الأسرى المحررون وعوائلهم الكريمة هذه الزيارات التي تعبر عن وقوف الحركة إلى جانبهم ودعمها لقضية الأسرى والمحررين، داعين بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.