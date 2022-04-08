قيمة زكاة الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن زكاة الفكر وأفضل وقت لإخراجها وحكمها في الإسلام وقيمة زكاة الفطر في شهر رمضان، لا سيما مع زيادة بحث المواطنين والمقيمين داخل المملكة الاردنية الهاشمية على مواقع الانترنت عن قيمة زكاة الفطر لإخراجها في أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ويخرج الصائم زكاة الفطر عنه وعن أفراد عائلته لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم قيمة زكاة الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-1443هـ.



قيمة زكاة الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-1443هـ

وقرر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، التابع لدائرة الافتاء العام للمملكة الاردينة الهاشمية، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأربعاء، تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 180 قرشا، وللشخص الزيادة إن رغب.شروط إخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

قيمة زكاة الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-1443هـ

حكم اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان2022

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِك.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».

قيمة زكاة الفطر في المملكة الأردنية الهاشمية 2022-1443هـ



أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر2022

الله سبحانه وتعالى قد شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم، وأيضا فقد شرعها لإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، ولإدخال الفرح والسرور في هذا اليوم بقدوم العيد على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، أي لا تجعلهم يديرون في الشوارع في أيام العيد.