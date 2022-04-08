بالفيديو أسهل طريقة مجربة عمل التشيز كيك البارد بالخطوات والفيديو

أسهل طريقة مجربة عمل التشيز كيك البارد بالخطوات والفيديو، حيث تبحث الكثير من السيدات عن أسهل طريقة لعمل التشيز كيك البارد، والتي تعد من أشهر طرق صنع الحلوى الغربية المتداولة في جميع أنحاء العالم، كما تعتبر من الحلويات المفضلة للأطفال والكبار، إلى جانب أنها تتمتع بمذاق رائع ومميز، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم أسهل طريقة مجربة عمل التشيز كيك البارد بالخطوات والفيديو.

أسهل طريقة مجربة عمل التشيز كيك البارد بالخطوات والفيديو

مكونات تشيز كيك البارد في رمضان

• الجبن الكريمي بمقدار 400 غراماً (بحرارة الغرفة). • كريمة الخفق بما يساوي كوب (أو كيسان من بودرة الكريما المحلاة). • تلت كوب سكر. • ملعقة صغيرة من الفانيليا. • علبة من حشوة الكرز الخاص بالباي. • بسكويت بمقدار 400 غراماً (بسكويت دايجستيف مطحون). • 10 غراماً (ذائبة) من الزبدة.

أسهل طريقة مجربة عمل التشيز كيك البارد بالخطوات والفيديو

طريقة تحضير التشيز كيك

1. قومي بتفتيت البسكويت جيدًا مع مقدار الزبدة الذي تم الإشارة إليه في صحن تقديم مناسب من خلال توزيع نصف تلك الكمية من الخليط مع القيام بالضغط عليها بكف اليد بشر ارتداء جوانتي.

2. بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط المضغوط في الثلاجة لفترة نصف ساعة.

3. اضربي المقادير المكونة من الكريمة في المضرب الكهربي إلى أن يتم تجانسها، وفي حالة استخدام بودرة الكريمة المحلاة (كريم جانتي) يتم إضافة نصف كوب من الحليب البارد مع الضرب بإضافة كمية من السكر حسب الرغبة.

4. يتم توزيع نصف كوب من تلك الكمية التي تم ضربها فوق البسكويت ونصف كمية الكريز ويتم رش نصف كمية البسكويت المتبقية، ويتم وضعها في الثلاجة يوم كامل إلى أن تحصل على تماسكها.