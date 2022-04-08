قيمة زكاة الفطر في مصر 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن زكاة الفكر وأفضل وقت لإخراجها وحكمها في الإسلام وقيمة زكاة الفطر في شهر رمضان، لا سيما مع زيادة بحث المواطنين والمقيمين داخل مصرعلى مواقع الانترنت عن قيمة زكاة الفطر لإخراجها في أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ويخرج الصائم زكاة الفطر عنه وعن أفراد عائلته لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم قيمة زكاة الفطر في مصر 2022-1443هـ.

قيمة زكاة الفطر في مصر 2022-1443هـ

حدَّدت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2022، بالتزامن مع بداية شهر رمضان 2022، وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا تقدر بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، لافتاً إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، موضحاً أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

شروط إخراج زكاة الفطر في رمضان 1443هـ

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

حكم اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان2022

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِك.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر2022

الله سبحانه وتعالى قد شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم، وأيضا فقد شرعها لإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، ولإدخال الفرح والسرور في هذا اليوم بقدوم العيد على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، أي لا تجعلهم يديرون في الشوارع في أيام العيد.