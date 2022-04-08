بالفيديو والصور هكذا استقبلت مواقع التواصل الاجتماعي "بطل ديزنغوف" رعد السعدي..!؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بمنشورات وتغريدات عبر السوشيال ميديا انتصارًا وابتهاجًا بمنفذ عملية تل أبيب رعد حازم، وسط حالة من الاحتفاء بالعملية ومنفذها، لا سيما أنها وقعت في العمق "الإسرائيلي" ردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.

وأسفرت عملية تل أبيل عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 15 آخرين وصفت حالتهم بعضهم بالحرجة، فيما استمرت عملية ملاحقة المنفذ ساعات، إلى أن اشتبك مع قوات اليمام الصهيوني في مسجد بيافا المحتلة واستشهد خلال الاشتباك.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التغريدات عبر توتير والمنشورات عبر "فيسبوك"، وكتب الناشط محمد المقيد: محمد المقيد: "عرفنا هزيم الرعد كشخصية خيالية في طفولتنا، لكن الآن هو حقيقة وواقع في عالمنا، إلى جنة الله ورضوانه".

وكتب عوض أبو شرخ: الرعد الذي دوى في تل أبيب فأيقظ العدو من أوهام السيطرة والانتصار وأصم آذانهم عن سماع أكاذيب قيادات الاحتلال، الرعد ستصبح ملهما للمضطهدين والمظلومين في كل فلسطين.

واختصرت الناشطة وفاء عبر منشور على صفحتها "فيسبوك": "عاد إلى يافا ممهدا عودتنا التي أصبحت قاب قوسين او أدنى".

وعلى توتير كتب جهاد حلس: " بعد أن منع التجول في مدينة "تل أبيب"، وحولها إلى مدينة أشباح طوال الليل، وبعد أن استنفر جيشاً كاملاً من أجل القضاء عليه، ارتقاء منفذ عملية تل أبيب رعد حازم فجر اليوم، بعد اشتباك عنيف مع قوات اسرائيلية خاصة، رحمك الله وتقبلك يا فخر العرب والمسلمين".

وكتبت والدة الشهيد المحتجز عبد الحميد ابو سرور أزهار عبد الحميد عن الشهيد الرعد : " من نشر وميض برقه ودوى صوت رعده حق علينا فهو الشهيد الذي يحمل رقم 103 بين الشهداء المحتجزة جثامينهم فهل نكرم من أكرمونا بكراماتهم".















