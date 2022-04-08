بالصور 80 ألف مصلٍ في الأقصى والشيخ صبري يعتبر الحشود رسالة واضحة للمعتدين

امتلأت ساحات المسجد الأقصى المبارك اليوم بالمصلين لأداء صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك، حيث أدى 80 ألف مصلٍ الصلاة.

واعتبر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن هذه الزحوف المؤمنة الوافدة إلى الأقصى لتمثل رداً إيمانياً ورسالة واضحة بوجه المعتدين والمقتحمين والمطبعين والمتحالفين.

وشدد على أنه لا مجال للمساومة وللتفاوض على الأقصى ولا للتنازل عن ذرة تراب منه، أنتم المرابطون المعادلة الصعبة ولا مجال للإختراق من خلالكم".

وحيّا الشيخ عكرمة صبري، الفلسطينيين الذين زحفوا إلى المسجد.

وقال: "إن زحفكم إلى المسجد الاقصى للصلوات، لهو تذكير لملياري مسلم في العالم بالمسجد الأقصى الأسير".

وأضاف إن المصلين "زحفوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل الإسرائيلية".

وقال: "إن زحفكم هو رد إيماني عملي، ورسالة صريحة للطامعين بالمسجد الأقصى والمقتحمين، بألا مجال للمساومة على الأقصى أو التفاوض عليه أو التنازل عن ذرة تراب منه".

وتابع: "أنتم المعادلة الصعبة التي لا مجال للاختراق من خلالكم".

وحذّر من مخططات تقديم "قرابين عيد الفصح اليهودي بالمسجد الاقصى الأسبوع القادم".

وقال الشيخ صبري إن السلطات الاسرائيلية تتحمل المسؤولية عن تداعيات اعتداءات المستوطنين.

وأدى المصلون "صلاة الغائب على أرواح الشهداء".





