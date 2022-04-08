هنية يهاتف والد الشهيد رعد: دماؤه ستزهر نصرًا عظيمًا

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الجمعة 8/4/2022، والد الشهيد البطل رعد حازم، حيث هنأه وقدم له آيات الفخر والبطولة لاستشهاد نجله، مشيدًا بالبطولة العظيمة التي قام بها انتصارًا للقدس وللأقصى ولشهداء فلسطين.

وقال رئيس الحركة :"إن رعد رفع هامات الشعب والأمة، وهو يلقى الله مقبلًا غير مدبر صائمًا قائمًا بالقسط وبالحق الخالد في فلسطين، وارتقى إلى العلا بعزة ليحوز أجر المجاهدين والصائمين والشهداء وحب الملايين من أبناء هذا الشعب والأمة الذين كانوا طوال الليل يتابعونه بالابتهال لله والدعاء له."

وأكد أن هذه الدماء ستزهر نصرًا عظيمًا، ولن تذهب سدى، وستحفظ أسماء رعد وإخوانه كأسماء منيرة في سماء القدس والأقصى.